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Momentum HUT ke-12, Perindo Sumba Barat Terjemahkan Semangat Berdampak di Panti Asuhan Waikabubak

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |13:58 WIB
Momentum HUT ke-12, Perindo Sumba Barat Terjemahkan Semangat Berdampak di Panti Asuhan Waikabubak
Perindo Sumba Barat Terjemahkan Semangat Berdampak di Panti Asuhan Waikabubak
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WAIKABUBAK - Kebermanfaatan organisasi politik tidak hanya diukur dari aktivitas politik, namun dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi pesan yang disampaikan DPD Partai Perindo Kabupaten Sumba Barat melalui penyaluran bantuan ke Panti Asuhan Al-Mah Putra di Waikabubak.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangka HUT ke-12 Partai Perindo yang mengusung tema "Bersatu Berdaya Berdampak". Selain menyerahkan bantuan, pengurus partai juga bersilaturahmi dan berinteraksi dengan pengelola serta anak-anak panti asuhan.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sumba Barat, Dancerinus Arifin Saingo, mengatakan peringatan hari jadi partai perlu dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial. Momentum tersebut, menurut dia, harus memperkuat komitmen pengabdian melalui tindakan nyata.

“HUT ke-12 ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan perjalanan Partai Perindo sekaligus memperkuat komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Semangat ‘Bersatu Berdaya Berdampak’ harus kita terjemahkan dalam tindakan nyata,” ujar Dancerinus, Jumat (/10/2026).

Dia menilai, anak-anak di panti asuhan membutuhkan perhatian dan dukungan agar memiliki ruang untuk berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, kehadiran pengurus partai tidak semata-mata dimaksudkan untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memperkuat kebersamaan.

“Anak-anak di panti asuhan adalah bagian dari generasi penerus bangsa. Mereka membutuhkan perhatian, kasih sayang, dukungan dan ruang untuk berkembang. Karena itu, kehadiran kami hari ini bukan sekadar membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat kebersamaan dan kepedulian,” katanya.

Kegiatan sosial ini diharapkan menjadi bagian dari kerja organisasi yang berkelanjutan. Dia menilai, peran organisasi politik tidak cukup hanya berkaitan dengan agenda politik, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

 

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