Gunung Semeru Kembali Erupsi, Waspada Lontaran Batu Pijar

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu (21/11/2026) pukul 10.07 WIB. Namun, tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut tidak teramati.

Berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 24 milimeter dan durasi sekitar 1 menit 38 detik.

"Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 21 November 2026 pukul 10.07 WIB namun tinggi kolom abu tidak teramati," tulis keterangan dalam laporan Magma Indonesia.

Saat ini, Gunung Semeru masih berada pada Status Level III atau Siaga. PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi.

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas hingga jarak 17 km dari puncak dan aliran lahar," tulis rekomendasi PVMBG.

Selain itu, masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.