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Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Meluncur Sejauh 5.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |17:39 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Meluncur Sejauh 5.000 Meter
Gunung Semeru terpantau kembali erupsi pada 6 November 2026 sore.
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JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi disertai Awan Panas Guguran (APG) dengan jarak luncur mencapai sekitar 5.000 meter (5 kilometer) ke arah tenggara, tepatnya menuju Besuk Kobokan, Jumat (6/11/2026) sore.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 15.48 WIB dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah tenggara serta selatan. Aktivitas erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sekitar 12 menit 24 detik.

"Terjadi erupsi berupa awan panas dengan jarak luncur lk 5.000 meter arah tenggara (Curah Kobokan)," demikian keterangan PVMBG dalam laporannya, Jumat (6/11/2026).

Saat ini, Gunung Semeru masih berstatus Level III (Siaga). PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

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