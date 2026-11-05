Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Guguran Meluncur Sejauh 3.500 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Kamis (5/11/2026) pagi. Erupsi disertai awan panas guguran yang meluncur sejauh 3.500 meter atau 3,5 kilometer ke arah tenggara, yakni Besuk Kobokan.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 08.43 WIB. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan dan barat daya," demikian keterangan PVMBG dalam laporan aktivitas Gunung Semeru, Kamis (5/11/2026).

Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 4 menit 11 detik. PVMBG menyebutkan letusan juga disertai awan panas guguran dengan jarak luncur sekitar 3.500 meter dari kawah puncak ke arah tenggara atau Besuk Kobokan.

"Letusan disertai Awan Panas Guguran dengan jarak luncur ± 3500m dari kawah puncak, mengarah ke tenggara (Besuk Kobokan)," tulis PVMBG.