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Gunung Semeru Meletus, Kolom Abu Meluncur Sejauh 900 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |09:00 WIB
Gunung Semeru Meletus, Kolom Abu Meluncur Sejauh 900 Meter
Gunung Semeru erupsi (Foto: PVMBG)
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JAKARTA — Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Jumat (2/10/2026) pukul 05.38 WIB. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tinggi kolom abu teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau sekitar 4.576 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah utara. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sementara sekitar 2 menit 13 detik.

"Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG dalam laporannya.

Saat ini, Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga). PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak.

Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

(Arief Setyadi )

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