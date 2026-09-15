Gunung Semeru Erupsi 2 Kali dalam Sejam, Kolom Abu Tembus 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi dua kali pada Selasa (15/9/2026) pagi. Erupsi pertama terjadi pukul 04.32 WIB, disusul erupsi kedua pada pukul 05.27 WIB.

Pada erupsi pertama, kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya.

Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sekitar 2 menit 41 detik. Letusan juga disertai suara gemuruh sedang.

Sementara itu, pada erupsi kedua pukul 05.27 WIB, kolom abu teramati setinggi sekitar 800 meter di atas puncak atau sekitar 4.476 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur dan tenggara.

"Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 15 September 2026 pukul 05:27 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 4.476 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara," tulis PVMBG dalam laporan erupsi Gunung Semeru.