Gunung Semeru 32 Kali Erupsi dalam 6 Jam, Status Siaga Level III

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami 32 kali letusan dalam periode pengamatan Jumat (11/9/2026), pukul 06.00-12.00 WIB. Saat ini, Gunung Semeru masih berstatus Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan aktivitas Gunungapi MAGMA-VAR yang disusun Pos Pengamatan Gunungapi Semeru, selama periode tersebut gunung tertutup kabut dengan kondisi cuaca berawan hingga mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat dan barat laut dengan suhu udara 19-24 derajat Celsius.

Dalam periode enam jam tersebut, tercatat 32 kali gempa letusan dengan amplitudo 10-24 mm dan durasi 78-201 detik.

"Beberapa letusan disertai suara gemuruh atau dentuman dengan intensitas lemah hingga sedang," tulis PVMBG dalam laporan aktivitas Gunungapi Semeru.

Selain gempa letusan, PVMBG mencatat dua kali gempa guguran dengan amplitudo 2-3 mm dan durasi 35-54 detik. Kemudian, tercatat dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-8 mm dan durasi 51-82 detik.

Tercatat pula satu kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 6 mm dan satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 20 mm.