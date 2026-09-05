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Karhutla Kepung 5 Kawasan Gunung di Jatim, Semeru Paling Parah Capai 1.888 Hektare

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |04:10 WIB
Karhutla Kepung 5 Kawasan Gunung di Jatim, Semeru Paling Parah Capai 1.888 Hektare
Gunung di Jatim Terbakar (foto: BNPB)
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JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda lima kawasan gunung di Jawa Timur. Berdasarkan data hingga Jumat (4/9/2026) pukul 12.00 WIB, kebakaran terjadi di kawasan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Gunung Wilis di wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kediri, Gunung Ungup-Ungup di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Gunung Arjuno-Welirang di Kabupaten Pasuruan, serta Bukit Sariwani di Kabupaten Probolinggo.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNBTS, Tahura R. Soerjo, Perhutani, TNI/Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau.

Berton mengatakan, di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, kebakaran yang dilaporkan sejak Rabu (26/8) masih memerlukan penanganan hingga Jumat (4/9).

"Titik kebakaran berada di sekitar Blok Ranukembang, Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, termasuk kawasan Pos 1 jalur pendakian serta wilayah barat Ranu Kumbolo yang secara administratif berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang," ujarnya, Jumat (4/9/2026).

Berton mengungkapkan pemantauan melalui udara menggunakan helikopter PK-DAP sebelumnya mendeteksi tiga titik api di sekitar Ranu Kumbolo.

"Hingga saat ini, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.888,91 hektare dan masih dalam pendataan. Tidak ada korban jiwa maupun laporan warga terdampak akibat kejadian tersebut," katanya.

 

      
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Topik Artikel :
Semeru Kebakaran Hutan Karhutla
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