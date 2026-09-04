Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Tetapkan 112 Tersangka Kasus Karhutla, Ini Rinciannya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |18:38 WIB
Bareskrim Tetapkan 112 Tersangka Kasus Karhutla, Ini Rinciannya
Kebakaran Hutan dan Lahan
A
A
A

JAKARTA - Polri menetapkan total 112 orang tersangka perorangan terkait kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sepanjang tahun 2026.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subiyanto menjelaskan ratusan orang itu diproses hukum dalam kurun waktu 1 Januari hingga 3 September 2026.

"Dari 1 Januari sampai 3 September, data penegakan hukum (Gakkum) Karhutla berjumlah total seluruhnya ada 167 laporan polisi (LP)," kata Pipit dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2026).

Pipit merincikan dari ratusan LP itu sebanyak 39 diantaranya ditangani oleh Polda Riau, Polda Kalbar 65 LP, Polda Aceh 2 LP, Polda Jambi 8 LP, Polda Kaltara 2 LP, Polda Sumsel 16 LP, Polda Kalteng 14 LP, Polda Kalsel 7 LP, Polda Kaltim 13 LP dan Polda Lampung 1 LP.

Dia melanjutkan, dari jumah tersebut 55 diantaranya masih dalam proses penyelidikan dan 77 laporan sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Sementara untuk kasus yang sudah dinyatakan lengkap terdapat 18 laporan dan 9 laporan telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara 1 laporan di Polda Sumsel dihentikan prosesnya.

"Dimana Polda Riau menetapkan 42 terduga pelaku atau tersangka, Polda Kalbar 7 orang, Polda Jambi 8 orang, Polda Sumsel 20 orang, Polda Kalteng 20 orang, Polda Kalsel 2 orang dan Kaltim ada 13 orang," ujarnya.

Luasan Karhutla yang menjadi area penyidikan mencapai 2.112,25 hektar di Polda Riau; 1.692,9 hektar di Polda Kalbar; 27,82 hektar di Polda Aceh; 11,75 hektar di Polda Jambi; 40,25 hektar di Polda Sumsel; 123,7 hektar di Polda Kalteng; 4,63 hektar di Polda Kalsel; 87,79 hektar di Polda Kaltim; dan 637,4 hektar di Polda Lampung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240142//berton_sp_panjaitan-fYCx_large.jpg
Karhutla di Kalbar Masih Terjadi, 370 Hektare Lahan Belum Padam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240130//karo_penmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-uoBg_large.jpg
Polri Klaim Gunakan Cara Baru Tangani Karhutla Gambut di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240119//kekeringan-5IGX_large.jpg
Kekeringan-Karhutla Melanda, MUI Imbau Umat Muslim Gelar Sholat Istisqa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/340/3240081//orangutan_sempurna_yang_ditemukan_lemah_di_tengah_asap_karhutla_kalbar-4ERz_large.jpg
Orangutan Sempurna yang Ditemukan Lemah di Tengah Asap Karhutla Kalbar Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/65/3240094//sherina_munaf-Mxzy_large.jpg
Profil dan Pendidikan Sherina Munaf, Terjun Langsung Padamkan Karhutla Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/482/3239972//ilustrasi_pneumonia_di_tengah_asap_karhutla-3zHq_large.jpg
Asap Karhutla Bisa Berujung Pneumonia, Ini Penjelasan Pakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement