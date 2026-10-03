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Gunung Semeru 25 Kali Meletus dalam 6 Jam

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |11:47 WIB
Gunung Semeru 25 Kali Meletus dalam 6 Jam
Gunung Semeru meletus (Foto: PMBG)
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JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami 25 kali letusan dalam enam jam terakhir, Sabtu (3/10/2026). Hal ini berdasarkan laporan aktivitas Gunung Semeru yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam periode pengamatan pukul 00.00-06.00 WIB.

“Letusan (Jumlah: 25, Amplitudo: 10-25 mm, Durasi: 72-205 detik),” tulis PVMBG dalam laporan aktivitas Gunung Semeru, Sabtu.

Selain 25 kali letusan, PVMBG mencatat enam kali guguran dengan amplitudo 1-5 mm dan durasi 34-97 detik. Kemudian, terdapat satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 mm dan durasi 43 detik.

PVMBG juga merekam 14 kali tremor harmonik dengan amplitudo 1-9 mm dan durasi 46-455 detik. Sementara itu, gempa tektonik lokal tercatat satu kali dan gempa tektonik jauh satu kali.

Secara visual, Gunung Semeru terpantau jelas hingga kabut 0-III. PVMBG menyebut asap kawah nihil, sementara beberapa letusan disertai suara gemuruh. 

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