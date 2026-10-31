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Asap Gunung Anak Krakatau Capai 200 Meter, Status Masih Siaga Level III

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |14:14 WIB
Asap Gunung Anak Krakatau Capai 200 Meter, Status Masih Siaga Level III
Gunung anak krakatau (foto: PVMBG)
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JAKARTA - Asap kawah Gunung Anak Krakatau di wilayah Lampung Selatan, Lampung, teramati mencapai ketinggian 200 meter di atas puncak pada Sabtu (31/10/2026). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan gunung tersebut masih berstatus Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan pengamatan PVMBG pada periode pukul 06.00 hingga 12.00 WIB, asap kawah terpantau berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal. Secara visual, gunung terlihat jelas sebelum tertutup kabut.

“Teramati asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 50-200 m di atas puncak kawah,” tulis PVMBG dalam laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau, Sabtu (31/10/2026).

Dari sisi kegempaan, PVMBG mencatat tiga kali gempa hembusan dengan amplitudo 28-43 milimeter dan durasi 25-167 detik. Selain itu, terekam tremor menerus atau microtremor dengan amplitudo 2-23 milimeter dan amplitudo dominan 5 milimeter.

PVMBG menyebut aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau masih berfluktuasi dan didominasi tremor menerus. Hingga saat ini, status aktivitas gunung tersebut tetap berada pada Level III atau Siaga.

 

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