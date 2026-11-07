Gunung Semeru Erupsi 21 Kali dalam 6 Jam, Awan Panas Meluncur 3,5 Kilometer

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami 21 kali gempa letusan dalam enam jam pengamatan pada Sabtu (7/11/2026), pukul 06.00 hingga 12.00 WIB. Selain aktivitas letusan, teramati satu kali awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 3,5 kilometer ke arah tenggara.

“Tercatat 21 kali gempa letusan dengan amplitudo 10–23 mm dan durasi 69–239 detik,” tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Secara visual, teramati sembilan kali letusan dengan tinggi kolom asap sekitar 100–500 meter di atas puncak. Kolom asap berwarna putih hingga kelabu dan mengarah ke barat daya.

Selain itu, PVMBG mencatat satu kali awan panas guguran dengan amplitudo 23 mm dan durasi 285 detik. Jarak luncurnya mencapai sekitar 3.500 meter ke arah tenggara.

Aktivitas kegempaan lainnya meliputi satu kali gempa guguran, 16 kali gempa hembusan, satu kali tremor harmonik, dan satu kali gempa tektonik jauh.