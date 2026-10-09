Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Beruntun, PVMBG Tetapkan Radius Bahaya 2 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |17:37 WIB
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Beruntun, PVMBG Tetapkan Radius Bahaya 2 Km
Erupsi Gunung Anak Krakatau.
A
A
A

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengalami erupsi dua kali beruntun pada Jumat (9/10/2026) sore. Atas kejadian ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat dan wisatawan menetapkan radius aman minimal 2 km dari kawah aktif.

Erupsi pertama terjadi pada pukul 16.17 WIB dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 250 meter di atas puncak (±407 meter di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna kelabu, cokelat, hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut," tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

Erupsi pertama tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 39 milimeter dan durasi sekitar 3 menit 46 detik. Saat laporan awal disusun, aktivitas erupsi dilaporkan masih berlangsung.

Tak berselang lama, Gunung Anak Krakatau kembali meletus pada pukul 16.30 WIB. Pada erupsi kedua ini, tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 150 meter di atas puncak (±307 meter di atas permukaan laut).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246952//gunung_anak_krakatau-C3yF_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi Sore Ini, Luncurkan Abu 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246903//viral-jLr2_large.jpg
Viral Erupsi Gunung Anak Krakatau Akan Sebabkan Tsunami Dahsyat 60 Meter, Ini Kata Badan Geologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3246054//bandara_soetta-I9x0_large.jpg
Detik-Detik Bandara Soetta Tutup Total saat Erupsi Anak Krakatau, Rugi Rp40 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/320/3245902//bandara-y5Xf_large.jpg
Bandara Soetta Catat Sejarah Baru, Pertama Kali Tutup Total Imbas Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/340/3245143//gunung_merapi-QWS2_large.jpg
Merapi Luncurkan 3 Kali Awan Panas Guguran dalam 10 Menit, Jarak Luncur 2 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/340/3245134//gunung_merapi-TUbw_large.jpg
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2 Kilometer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement