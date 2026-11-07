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Gunung Dukono Erupsi Sore Ini, Kolom Abu Mencapai 2.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |16:24 WIB
Gunung Dukono Erupsi Sore Ini, Kolom Abu Mencapai 2.000 Meter
Gunung Dukono Erupsi (foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (7/11/2026) pukul 17.02 WIT. Tinggi kolom abu teramati mencapai 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 3.087 meter di atas permukaan laut.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 27 mm dan durasi 54,33 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," demikian keterangan PVMBG dalam laporannya, Sabtu (7/11/2026).

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada). PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Dukono, termasuk pengunjung dan wisatawan, untuk tidak melakukan aktivitas, mendaki, maupun mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer.

 

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