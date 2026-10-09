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Gunung Anak Krakatau Erupsi Sore Ini, Luncurkan Abu 250 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |17:02 WIB
Gunung Anak Krakatau Erupsi Sore Ini, Luncurkan Abu 250 Meter
Gunung Anak Krakatau erupsi.
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JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, kembali mengalami erupsi pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 16.17 WIB. PVMBG mencatat tinggi kolom erupsi teramati ±250 m di atas puncak (±407 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna kelabu, coklat, hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut," tulis PVMBG dalam keterangannya.

PVMBG melaporkan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 39 mm dan durasi sementara ini ±3 menit 46 detik. "Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat."

PVMBG mengatakan bahwa Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Status Level II (Waspada). Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km.

"Masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif," imbau PVMBG.

(Rahman Asmardika)

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