Gunung Semeru 4 Kali Erupsi Malam Ini

JAKARTA – Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami empat kali erupsi beruntun pada Minggu (22/11/2026) malam. Aktivitas vulkanik tersebut masing-masing tercatat terjadi pada pukul 18.26 WIB, 18.35 WIB, 20.11 WIB, dan terakhir pada pukul 20.47 WIB.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terbaru terjadi pada pukul 20.47 WIB. Tinggi kolom abu pada letusan tersebut tidak teramati secara visual.

“Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini ± 2 menit 6 detik,” tulis PVMBG dalam laporan aktivitas Gunung Semeru.

PVMBG menyebut erupsi masih berlangsung saat laporan tersebut dibuat. Kondisi serupa juga terjadi pada tiga erupsi sebelumnya.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Minggu, 22 November 2026, pukul 20:47 WIB. Visual letusan tidak teramati. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” tulis PVMBG.