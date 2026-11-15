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Gunung Semeru Erupsi, Waspada Potensi Awan Panas dan Guguran Lava

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |19:44 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Waspada Potensi Awan Panas dan Guguran Lava
Gunung Semeru erupsi (Foto: PVMBG)
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JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Minggu (15/11/2026). Saat ini, gunung tersebut masih berstatus Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 18.32 WIB. Namun, tinggi kolom abu tidak teramati.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi ± 1 menit 42 detik," tulis laporan PVMBG, Minggu (15/11/2026).

Dalam laporan tersebut, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat. Warga diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Sebab, kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas hingga jarak 17 kilometer dari puncak serta aliran lahar.

PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Masyarakat turut diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

"Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," kata PVMBG.

(Arief Setyadi )

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