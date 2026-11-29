Gunung Semeru Erupsi Berstatus Siaga, Warga Diminta Waspadai Awan Panas

JAKARTA - Gunung Semeru, Jawa Timur (Jatim) dilaporkan mengalami erupsi pada Minggu (29/11/2026) sekira pukul 20.17 WIB. Namun, dalam letusan ini tinggi kolom abu tidak terakati.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 24 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 26 detik," sebagaimana laporan dari KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Semeru dalam keterangan tertulisnya.

Dalam laporan tersebut, Gunung Semeru saat ini berada pada level III atau siaga. Pihak terkait memberikan imbauan kepada warga sekitar lokasi.

Warga diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).