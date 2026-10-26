Prakirakan Cuaca Jakarta di Awal Pekan: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta bervariasi. Beberapa wilayah diperkirakan berawan, sementara wilayah lainnya berpotensi mengalami hujan ringan dan udara kabur, pada Senin (26/10/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara itu, cuaca di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprakirakan berawan.

Adapun wilayah Kota Jakarta Selatan diprakirakan mengalami udara kabur.

Suhu udara di wilayah DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius. Jakarta Timur memiliki kisaran suhu 24–30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada pada kisaran 25–30 derajat Celsius, kecuali Kepulauan Seribu yang diperkirakan berkisar 26–29 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diprakirakan berada pada rentang 66–95 persen, bergantung pada wilayahnya.

Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan, dapat menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan.

(Awaludin)

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