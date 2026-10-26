Prabowo Panggil Kepala BMKG ke Istana, Bahas Karhutla dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Teuku Faisal mengatakan, dalam rapat terbatas tersebut, dirinya akan melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi kepada Presiden Prabowo.

“Saya baru tiba untuk rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Saya kira nanti akan ada banyak hal yang dibahas. Kami juga sudah menyiapkan banyak bahan, mulai dari perkembangan karhutla dan bagaimana penanganannya ke depan, kemudian persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi,” kata Faisal setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Faisal mengatakan, akan menyampaikan keterangan kepada awak media setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.

“Namun, banyak hal yang akan dibahas. Saya juga akan memastikan kembali nanti setelah rapat selesai,” ujarnya.