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Polri Kerahkan 200 Personel Tangani Karhurla di Kalimantan, Salah Satunya ke IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |14:00 WIB
Polri Kerahkan 200 Personel Tangani Karhurla di Kalimantan, Salah Satunya ke IKN
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polri kembali mengerahkan personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Mulai dari Brimob hingga Bareskrim diterjunkan ke lokasi. 

Kali ini, 200 personel Pasukan Brimob II Korps Brimob Polri diterjunkan untuk membantu pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran. Selain itu, 10 personel BKO Bareskrim Polri turut dilibatkan untuk mendukung penegakan hukum, dengan pembagian masing-masing lima personel di Kaltim dan Kalteng.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, 0mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam menangani karhutla secara menyeluruh, mulai dari pemadaman dan pencegahan di lapangan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.

“Polri terus berupaya menangani karhutla melalui pengerahan personel untuk membantu pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta mendukung penegakan hukum,” kata Trunoyudo, Senin (26/10/2026). 

 

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