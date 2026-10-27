BMKG Pastikan Siklon Tropis ARNAB Tak Berdampak di Wilayah Indonesia

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hujan berintensitas sedang hingga ekstrem mengguyur sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra Utara dalam tiga hari terakhir. BMKG menegaskan, cuaca ekstrem tersebut dipicu oleh dinamika atmosfer, bukan akibat dampak langsung Siklon Tropis Arnab.

Data pengamatan stasiun meteorologi menunjukkan curah hujan harian tertinggi mencapai 187 milimeter di Pos Hujan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, serta 103 milimeter di Pos Hujan Lobu Rampah, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada 25 Oktober 2026.

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa hujan tersebut bukan disebabkan oleh Siklon Tropis Arnab, melainkan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer lainnya, berupa sirkulasi siklonik di Laut Andaman utara Aceh, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta Gelombang Rossby Ekuatorial di wilayah Sumatra bagian utara.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberadaan Siklon Tropis Arnab karena berdasarkan analisis terkini, sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut di Indonesia. Namun, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra bagian utara," kata Guswanto dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa BMKG telah mengeluarkan peringatan dini (early warning) potensi hujan lebat hingga sangat lebat, baik melalui informasi cuaca tingkat nasional maupun peringatan yang lebih spesifik untuk masing-masing provinsi terdampak.

Peringatan ini menjadi bagian dari upaya BMKG untuk memastikan pemerintah daerah dan masyarakat memperoleh informasi cuaca yang sesuai dengan kondisi wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi sejak dini.