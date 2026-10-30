Sosok Letda AG Tersangka Tewasnya Letda Jihad, Akmil 2025 Berdinas di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan

JAKARTA - Perwira Kopassus, Letda AG ditetapkan sebagai tersangka oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Surakarta dalam kasus tewasnya Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid. Korban tewas akibat tembakan senjata api di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura.

Letda AG merupakan perwira Kopassus lulusan Akmil 2025. Sebelumnya, dia berdinas di Grup 2 Kopassus, Kandang Menjangan. Grup 2 Kopassus/ Para Komando adalah satuan setingkat Brigade. Grup ini bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kepala Penerangan Kopassus Kolonel Inf Indra Mardianto mengatakan, tersangka diduga lalai menjalankan prosedur penggunaan pistol hingga senjata meletus dan mengenai korban. Tersangka merupakan junior korban.

“Sudah ditetapkan tersangka, Almarhum Angkatan 2024 sedangkan tersangka 2025,” ujar Kolonel Indra kepada Okezone, dikutip, Kamis (29/10/2026).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan menemukan dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (POS) dalam penggunaan senjata api.