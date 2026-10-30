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Kapolda Jambi Geram Perintahkan Tangkap Penyerang Polres Merangin 1x24 Jam

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |02:04 WIB
Kapolda Jambi Geram Perintahkan Tangkap Penyerang Polres Merangin 1x24 Jam
Kapolda Jambi Geram Perintahkan Tangkap Penyerang Polres Merangin
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JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo meminta anak buahnya segera menangkap kelompok yang menyerang Polres Merangin. Perintah tersebut disampaikan atas aksi penyerangan yang dipicu penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Widodo menyesalkan penyerangan yang dilakukan sekelompok orang yang diduga berasal dari Suku Anak Dalam (SAD).

Oleh karena itu, dia meminta jajarannya menindak tegas para pelaku dan tidak gentar dalam memberantas aktivitas tambang emas ilegal.

"Saya perintahkan untuk 1x24 jam ini bisa menangkap orangnya yang melakukan perusakan di Mako Polres Merangin,” ujar Irjen Widodo dalam konferensi pers, Kamis (29/10/2026).

“Saya imbau jangan kendor tetap melakukan penertiban penindakan terhadap upaya kegiatan PETI yang semua di Jambi," lanjutnya.

Menurutnya, penindakan terhadap PETI harus terus dilakukan oleh seluruh jajaran polres yang menghadapi persoalan serupa.

“Aktivitas tambang ilegal dinilai meresahkan karena merusak lingkungan dan menimbulkan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Polres Merangin mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Kedua orang tersebut kemudian diambil alih penanganannya oleh Polda Jambi.

 

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