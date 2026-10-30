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BNPB Sebut Titik Api Karhutla di Papua Selatan Turun 78%

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |03:10 WIB
BNPB Sebut Titik Api Karhutla di Papua Selatan Turun 78%
Kebakaran Hutan (foto: BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data per Kamis (29/10/2026), jumlah titik api tercatat sebanyak 65, turun dari sebelumnya 295 titik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Pannaitan, mengatakan pihaknya turut mendukung upaya pemadaman karhutla di Papua Selatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).

"Saat ini yang dilaporkan kepada kami ada 161 hektare yang terbakar, dan kami juga melakukan 10 sorti untuk menyampaikan 10.000 kg NaCl," ujar Berton, Kamis (29/10/2026).

Meski masih terdapat lahan yang terbakar, Berton menyebut jumlah titik api di wilayah tersebut terus berkurang. Berdasarkan data yang diterima BNPB, penurunan sebaran titik api mencapai 78% dibandingkan kondisi sebelumnya.

"Saat ini bisa kami sampaikan, dari hari-hari sebelumnya, turun signifikan titik api sebesar 78 persen. Tadinya titik api sebesar 295, saat ini kita dapati ada 65 titik,” kata Berton.

 

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BNPB Karhutla
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