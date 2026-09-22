Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tegaskan Penahanan hingga Penyitaan Silmy Karim Sah Sesuai Hukum

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |15:30 WIB
KPK Tegaskan Penahanan hingga Penyitaan Silmy Karim Sah Sesuai Hukum
Silmy Karim (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penahanan hingga penyitaan terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan kaitannya pengurusan izin tinggal WNA sah dan berdasar hukum.

Hal itu disampaikan KPK saat memberikan jawaban atas permohonan praperadilan Silmy Karim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

"Penyidikan oleh Termohon berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah, dan Termohon telah memberitahukan dimulainya penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kabag Litigasi Biro Hukum KPK Natalia Kristiahto saat membacakan jawaban di PN Jakarta Selatan, Selasa.

KPK meminta hakim menyatakan penahanan terhadap Silmy Karim sah dan berdasar perundang-undangan yang berlaku. Tim hukum KPK juga menegaskan bahwa penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang diperoleh.

"Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan lebih dari dua alat bukti, telah dilakukan pemeriksaan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dan penetapan sebagai tersangka telah diberitahukan kepada Pemohon sesuai perundang-undangan," ungkapnya. 

Selain itu, KPK memastikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan juga dilakukan dalam kasus tersebut sudah sesuai. "Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 163/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243061/kpk-fIqB_large.jpg
Penyuap Anwar Sadad Segera Diadili Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242920/kpk-t4YF_large.jpg
Penggeledahan Kasus HGB Berlanjut, KPK Sasar Rumah Tersangka Lampri di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242908/kpk-D1XU_large.jpg
KPK Sita Sejumlah Dokumen dan BBE Usai Geledah Kantor Summarecon, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242861/korupsi-wgk5_large.jpg
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242800/dprd_dki-JRu4_large.jpg
KPK Sebut Anggota DPRD DKI Bebizie Serahkan Uang Rp895 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242816/febrie_adriansyah-6EuM_large.jpg
Febrie Adriansyah Bantah soal Kepemilikan Emas 74 Kg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement