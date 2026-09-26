Jenazah Guruh Soekarnoputra Diberangkatkan ke TPU Karet Bivak

JAKARTA - Jenazah Guruh Soekarnoputra diberangkat ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat untuk dimakamkan, Sabtu (26/9/2026) siang.

Pantauan Okezone di lokasi, jenazah mulai dibawa ke dalam mobil jenazah sekitar pukul 12.59 WIB. Nampak, dua kader PDIP membawa bendera partai dan Merah Putih memimpin rombongan pembawa jenazah Guntur.

Setelahnya, keranda dimasukan ke dalam mobil ambulance dari PDI Perjuangan bertolak ke TPU Karet Bivak. Sejumlah pelayat dan kader PDIP pun turut mengikuti rombongan ke TPU Karet Bivak.

Sebelum mobil ambulance jalan, terlihat sejumlah pelayat menabur uang koin dan memecahkan buah semangka di depan pagar rumah duka.

Sekadar informasi, Adik dari Ketua Umum PDIP Megawati Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, meninggal di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan. Guruh menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun pukul 04.16 WIB dini hari.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.