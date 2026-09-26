Situasi TPU Karet Bivak Jelang Pemakaman Guruh Soekarnoputra

JAKARTA - Guruh Soekarnoputra akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Sabtu (26/9/2026) siang.

Pantauan Okezone di lokasi pada pukul 12.03 WIB, petugas masih melakukan persiapan terkait kebutuhan pemakaman. Sementara, untuk liang lahat telah selesai digali.

Tempat peristirahatan terakhir Guruh bersebelahan dengan makam sang Ibu, Fatmawati yang berada di area Taman Makam Tokoh Bangsa TPU Karet Bivak.

Selain itu, terlihat juga sejumlah kerabat dengan mengenakan pakaian serba putih dan hitam sudah berada di lokasi.

Diketahui, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, pada pukul 04.16 WIB. Ia tutup usia pada 73 tahun.