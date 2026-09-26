Prabowo Kirim Karangan Bunga Duka Cita ke Rumah Duka Guruh Soekarnoputra

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra.

Guruh menutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026) pagi.

Karangan bunga juga mulai membanjiri rumah duka Guruh di Jalan Sriwijaya Nomor 25, Jakarta Selatan.

"Turut berduka cita atas wafatnya Mohamad Guruh Soekarnoputra," demikian tulisan karangan bunga dari presiden Prabowo Subianto.

Selain Prabowo, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga mengirim karangan bunga duka cita seperti, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.

(Fahmi Firdaus )

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