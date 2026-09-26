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Kenangan SBY dengan Guruh Soekarnoputra: Bukan Politik tapi Seni dan Budaya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |13:05 WIB
Kenangan SBY dengan Guruh Soekarnoputra: Bukan Politik tapi Seni dan Budaya
Kenangan SBY dengan Guruh Soekarnoputra/Okezone
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JAKARTA - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sosok Guruh Soekarnoputra yang meninggal pada Sabtu (26/9/2026). Salah satunya, bertukar pikiran bukan soal politik, melainkan seni dan budaya.

SBY mengatakan, Guruh merupakan sosok yang mencintai Indonesia dan mengekspresikannya melalui karya seni, baik lagu, pagelaran seni bersama Swara Mahardika, maupun lukisan. Selain berkarya di bidang seni, Guruh juga pernah menjadi anggota parlemen.

"Semua tahu bahwa kecintaan Mas Guruh kepada Indonesia tercinta diekspresikan dalam karya seninya. Apakah lagu, apakah pagelaran seni dengan Swara Mahardika yang sangat terkenal, dan lagu-lagu beliau, juga lukisan-lukisan beliau," kata SBY usai bertakziah di rumah duka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026).

Secara pribadi, SBY mengaku memiliki kenangan indah bersama Guruh. Saat menjabat sebagai Presiden RI, SBY mengundang Guruh ke Istana Negara untuk berbincang mengenai berbagai hal, terutama mengenai peran seni dan budaya bagi Indonesia.

"Cukup lama kami berbincang-bincang tentang banyak hal, mendengarkan pikiran-pikiran beliau, bukan justru bukan di bidang politik, tapi apa yang bisa dilakukan bangsa ini melalui pendekatan budaya, pendekatan seni. Sangat-sangat menarik," ujar SBY.

Silaturahmi keduanya kemudian tetap terjaga meski tidak sering bertemu. SBY mengenang pertemuan mereka sekitar dua tahun lalu ketika keduanya sama-sama diundang untuk menyumbangkan lukisan dalam sebuah pameran yang diselenggarakan Kompas.

Menurut SBY, Guruh menyumbangkan dua lukisan dalam pameran tersebut. Keduanya kemudian kembali berbincang santai, termasuk mengenai karya lukisan masing-masing.

"Beliau seorang realis dengan karyanya yang luar biasa, saya juga belajar menjadi realis impresionis. Di situlah kami dengan santai berbincang-bincang kembali dengan Mas Guruh," kata SBY.

 

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