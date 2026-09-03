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Jamu Prabowo Santap Siang di Vladivostok, Putin Tegaskan Hubungan Strategis RI-Rusia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |12:13 WIB
Jamu Prabowo Santap Siang di Vladivostok, Putin Tegaskan Hubungan Strategis RI-Rusia
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusa Vladimir Putin bertemu di Vladivostok, Rusia, 3 September 2026.
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JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin menjamu Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan santap siang di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Putin menyambut hangat kedatangan Prabowo yang hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam ajang Eastern Economic Forum (EEF), sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik.

Jamuan santap siang tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Putin menyebut pertemuannya dengan Prabowo kali ini merupakan yang kedua sepanjang tahun 2026.

“Yang Mulia Bapak Presiden, izinkan saya mengucapkan selamat datang di kota Vladivostok. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan kedua kita pada tahun ini. Kontak pribadi kita ini mencerminkan sifat strategis dari hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia,” kata Putin.

Putin kemudian menyampaikan terima kasih kepada Prabowo atas kesediaannya berkunjung ke Vladivostok dan menghadiri EEF sebagai tamu kehormatan utama.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden berkunjung ke kota Vladivostok dan ikut serta dalam Forum Ekonomi Timur sebagai tamu kehormatan utama. Indonesia merupakan mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia-Pasifik,” ujarnya.

Menurut Putin, Rusia dan Indonesia telah menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun. Ia juga menyoroti perkembangan positif pada sektor perdagangan kedua negara.

“Kita terikat oleh hubungan persahabatan selama bertahun-tahun. Perdagangan antara kedua negara kita juga terus berkembang. Pada tahun lalu, volume perdagangan naik sebesar 12 persen,” tutur Putin.

 

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