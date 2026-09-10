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Antisipasi Tsunami Akibat Erupsi Anak Krakatau, BNPB Petakan Kesiapan Pesisir Banten

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |13:10 WIB
Antisipasi Tsunami Akibat Erupsi Anak Krakatau, BNPB Petakan Kesiapan Pesisir Banten
BNPB Antisipasi Tsunami Akibat Erupsi Anak Krakatau (foto: BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan kesiapan sejumlah wilayah pesisir Banten, dalam mengantisipasi potensi tsunami sebagai dampak sekunder aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK).

Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB telah melaksanakan penugasan sejak 6 September 2026, dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta assessment kesiapsiagaan di sejumlah kawasan pesisir Banten.

"Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak aktivitas GAK, termasuk potensi bahaya sekunder berupa tsunami," ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Kamis (10/9/2026).

Pada awal penugasan, tim BNPB melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran perkembangan kondisi terkini, dampak yang dirasakan masyarakat, serta langkah penanganan dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah.

Aktivitas GAK sebelumnya berdampak pada sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Provinsi Banten dengan intensitas yang dipengaruhi arah dan kondisi angin. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki pengalaman terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.

 

      
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