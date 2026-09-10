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Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda Hari Ketiga, Tim SAR Perluas Area

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |10:48 WIB
Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda Hari Ketiga, Tim SAR Perluas Area
Illustrasi Tim SAR lakukan pencarian 5 jurnalis di Selat Sunda (foto: AI)
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JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Banten, kembali melakukan pencarian terhadap speedboat yang hilang kontak saat mengangkut delapan orang, termasuk lima jurnalis, di Selat Sunda. Memasuki hari ketiga, area operasi pencarian diperluas.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad mengatakan, area pencarian diperluas menjadi enam sektor dengan total luas mencapai sekitar 2.483 nautical mile persegi.

"Memasuki hari ketiga, kami memperluas area pencarian dan mengerahkan lebih banyak unsur serta sarana," ujar Al Amrad dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, TNI AL, Polairud, BPBD, Potensi SAR, nelayan, dan masyarakat. Operasi tersebut didukung sejumlah kapal dan RIB, serta drone thermal, peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

"Seluruh kekuatan yang tersedia kami optimalkan untuk menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian," lanjut Al Amrad.

 

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