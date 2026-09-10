Tangis Keluarga Pecah Saat Temukan Tas Jurnalis iNews Yudistiro Pranoto di Hotel Carita

Pihak keluarga menemukan tas milik fotografer jurnalis iNews Media Group , Yudistiro Pranoto d kamar hotel di Carita, Banten.

BANTEN — Suasana haru dan tangis pecah saat pihak keluarga fotografer jurnalis iNews Media Group (IMG), Yudistiro Pranoto, mendatangi Hotel Padasuka di kawasan Carita, Banten, pada Kamis (10/9/2026). Keluarga Yudistiro mendatangi hotel yang berlokasi tidak jauh dari Posko SAR usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Pos Ante Mortem.

Kedatangan keluarga Yudistiro di hotel tersebut terjadi usai mereka mendapatkan informasi dari rekan sesama fotografer.

Atas izin dari pihak pengelola hotel, keluarga diperbolehkan memeriksa kamar dan sebuah tas besar yang diduga kuat milik Yudistiro. Untuk memastikan kepemilikan barang tersebut, pihak keluarga yang berada di lokasi langsung menghubungi istri Yudistiro melalui panggilan video (video call).

Dalam suasana penuh emosi dan isak tangis, sang istri mengonfirmasi bahwa tas ransel hitam serta perlengkapan di dalamnya memang benar milik suaminya. Panggilan telepon sempat terputus karena tangisan yang tak terbendung sebelum akhirnya disambung kembali.

Juru bicara keluarga, Ade Danhur, menyampaikan keterangan langsung di depan awak media usai memeriksa dan mengamankan barang-barang tersebut.