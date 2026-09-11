5 Jurnalis Hilang saat Liput Anak Krakatau, Ketua DPR: Dedikasi Tinggi Terhadap Kebutuhan Informasi Publik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak ketika hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda dimaksimalkan. Ia pun turut berempati kepada keluarga lima jurnalis itu.

“Kami ikut merasakan kekhawatiran keluarga atas musibah ini. Pencarian teman-teman jurnalis beserta seluruh anggota rombongan di perairan Selat Sunda harus dimaksimalkan,” kata Puan, dikutip Jumat (11/9/2026).

Politikus PDIP ini mendorong agar pencarian lima jurnalis beserta awak kapal ini dapat dilakukan secara maksimal.

“Operasi pencarian terhadap rekan-rekan media di perairan Selat Sunda dapat semakin maksimal dengan tambahan kekuatan dan armada dari TNI AL,” tuturnya.

Puan berharap, operasi yang dilakukan Tim SAR dapat segera membuahkan hasil. “Semoga rombongan jurnalis ini dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” harap Puan.

Dia juga menekankan pentingnya perlindungan kepada keluarga rombongan jurnalis tersebut. “Dan penting agar pihak keluarga mendapat pendampingan dari Pemerintah, termasuk jaminan upadate informasi serta kebutuhan untuk psikologis mereka,” ucapnya.

Peristiwa ini kata dia, memperlihatkan bahwa terdapat warga sipil yang bersedia memasuki wilayah berisiko untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jurnalis yang menghadirkan informasi, pemandu membantu memahami medan, awak transportasi menjaga mobilitas, serta relawan dan peneliti yang mendukung penanganan bencana, merupakan dedikasi tinggi terhadap kebutuhan informasi publik.

"Pengabdian untuk kepentingan masyarakat harus diikuti kepastian perlindungan. Dan tentunya dukungan dan perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui operasi pencarian yang maksimal,” ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mengimbau semua pihak untuk tetap waspada mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terjadi.