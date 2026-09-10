Kronologi Penemuan Jaket Pelampung dalam Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

JAKARTA — Tim SAR gabungan menemukan sebuah jaket pelampung (life jacket) saat memperluas area operasi pencarian speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Kendati demikian, aparat masih harus memastikan apakah temuan itu berkaitan langsung dengan para korban.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banten, Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani, menjelaskan bahwa life jacket tersebut ditemukan saat KAL Anyer menjalankan misi pencarian hari ketiga. Benda itu ditemukan pada koordinat 06°04'40" Lintang Selatan dan 105°45'17" Bujur Timur.

"Jadi pada posisi di lintang bujur 06 derajat, 04 menit, 40 detik selatan dan 105 derajat, 45 menit, 17 detik timur pada pukul 15.10 WIB, KAL Anyer melihat objek yang diduga sebagai life jacket," ujar Wawan dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).

Menurut Wawan, setelah objek tersebut didekati, tim di lapangan juga menemukan benda lain di sekitarnya, yakni sebuah pelampung darurat yang terbuat dari botol berwarna putih.

"Setelah didekati, objek tersebut diambil dan diangkat. Di sekitar objek tersebut ada pelampung dalam bentuk botol berwarna putih," lanjut dia.

Wawan merinci, lokasi penemuan life jacket tersebut berada sekitar 7,5 nautical mile di sisi barat Suar Tanjung Cikoneng, Anyar, Serang, Banten. Sementara itu, titik penemuan berjarak sekitar 20 nautical mile di sisi timur laut dari Gunung Anak Krakatau.

"Lokasi penemuan 7,5 nautical mile di sisi barat dari Suar Tanjung Cikoneng Anyar, atau kurang lebih kalau dari posisi Gunung Anak Krakatau itu di sisi timur laut dengan jarak kurang lebih 20 nautical mile," lanjut dia.