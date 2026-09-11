Tetangga dan Kerabat Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Fotografer iNews Media Group

Doa bersama memohon keselamatan Yudistiro Pranoto dan jurnalis serta awak kapal lain yang belum ditemukan.

DEPOK — Kabar hilangnya Yudistiro Pranoto membuat warga Nuansa Asri, Cinangka, Depok, Jawa Barat, ikut menanti kepastian. Kamis (10/9/2026) malam, para tetangga dan kerabat fotografer iNews Media Group itu berkumpul di Masjid Al-Wafa. Mereka mengikuti doa bersama selepas salat Isya dengan tangan terangkat.

Harapan mereka sederhana: Yudis segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa juga dipanjatkan untuk para jurnalis lain serta seluruh awak kapal yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Di dalam masjid, warga duduk bersila memenuhi ruangan. Tangan mereka terbuka, mengikuti rangkaian doa dengan penuh kekhusyukan. Semua khusyuk ketika doa untuk keselamatan mulai dipanjatkan.

Ketua RT setempat, Hanes, mengatakan bahwa kegiatan itu digelar mendadak. Warga segera diundang untuk mengikuti doa bersama dan istigosah. “Kita undang seluruh warga perumahan ini untuk mengadakan doa bersama istigosah,” kata Hanes.

Doa tersebut tak hanya ditujukan untuk Yudis dan rekan jurnalis lainnya. Mereka juga mendoakan para kru kapal yang belum diketahui keberadaannya.

Menurut Hanes, Yudis dikenal sebagai warga yang aktif dan mudah bergaul. Ia menyebut Yudis kerap terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan sekitar. Salah satu yang masih diingat berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Saat itu, Yudis ikut mencari dana untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kontribusinya turut membantu menyediakan hadiah menarik bagi anak-anak.

“Beliau sampai carikan dana untuk acara tersebut,” ujar Hanes.

Hadiah untuk anak-anak kala itu disebut cukup menarik. Bagi tetangga, kontribusi tersebut menggambarkan kepedulian Yudis terhadap lingkungan. Kini, warga kembali berkumpul bukan untuk perayaan, melainkan memanjatkan doa. Mereka berharap kabar baik segera datang.