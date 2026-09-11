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Dorong Kampung Nelayan Rendah Karbon, DPR: Indonesia Gudangnya Energi Matahari

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |08:56 WIB
Dorong Kampung Nelayan Rendah Karbon, DPR: Indonesia Gudangnya Energi Matahari
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri
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JAKARTA DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengatakan, ikan dan produk hasil laut merupakan komoditas yang sangat mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan, penyimpanan, dan transportasi dengan suhu yang tepat.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengungkapkan, dari sekitar 15 juta ton produksi perikanan Indonesia setiap tahun, kurang dari 12 persen yang dapat ditangani dengan sistem rantai dingin.

‘’Keterbatasan tersebut menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan sebagian hasil perikanan mengalami penurunan mutu bahkan terbuang sebelum mencapai konsumen,’’ ujar Rokhmin di Jakarta, dikutip, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dampak berantai. Ketika mutu ikan turun, harga jual nelayan ikut tertekan. Di sisi lain, produk yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan risiko kesehatan dan sulit memenuhi standar pasar ekspor.

Rokhmin mendorong penggunaan teknologi rantai dingin yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Menurut dia, teknologi low carbon bahkan zero carbon perlu mulai diterapkan dalam sistem perikanan nasional, terutama dengan memanfaatkan potensi energi surya Indonesia.

"Teknologi yang semakin canggih, terutama terkait teknologi low carbon atau zero carbon, harus kita manfaatkan. Indonesia ini gudangnya sumber energi matahari," ujarnya.

Pemanfaatan energi surya, dapat diterapkan secara bertahap pada berbagai kebutuhan sektor perikanan, mulai dari kapal penangkap ikan, cold storage, refrigerator hingga cool box. Ia mengingatkan agar sistem pendinginan di sektor perikanan secara bertahap tidak lagi bergantung pada energi fosil atau BBM.

Gagasan tersebut bukan sepenuhnya baru. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pemanfaatan energi matahari untuk sektor perikanan telah mulai diinisiasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

 

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Topik Artikel :
DPR DPR RI Prabowo Subianto
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