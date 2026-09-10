Prabowo Perangi Mafia Hutan, Pengamat Nilai Seskab Teddy Jadi Eksekutor Kunci

JAKARTA - Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan kawasan hutan, dan memberantas mafia lingkungan dinilai membutuhkan pengawalan kuat di level birokrasi. Dalam hal ini, Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dinilai memiliki peran penting untuk memastikan arahan Presiden dapat segera ditindaklanjuti.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, Teddy cukup efektif dalam mengawal kebijakan dan arahan Presiden Prabowo, termasuk dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Teddy cukup efektif dalam mengawal kebijakan dan harapan Presiden Prabowo, dan pendampingannya pada persoalan karhutla cukup krusial, terutama ketika menteri teknis yang menangani persoalan itu tidak cukup cekatan merespon dan menyolusikan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Menurut Dedi, posisi Seskab memungkinkan Teddy mengawal tindak lanjut atas arahan Presiden sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif.

“Posisi Seskab Teddy juga cukup berpengaruh dalam pengarahan lanjutan Presiden, dengan sigapnya Seskab menandai jika Teddy bisa dikategorikan sebagai tokoh tepat untuk mengintervensi sekaligus menjadi perpanjangan tangan Presiden secara langsung,” katanya.