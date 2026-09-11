Hari Keempat Pencarian 5 Jurnalis, Tim SAR Gabungan Menuju Pulau Sekitar Gunung Anak Krakatau

JAKARTA - Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga kru kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Jumat (11/9/2026). Memasuki hari keempat pencarian, tim akan menyisir sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK).

Penyisiran tersebut masuk dalam sektor khusus operasi SAR. Dalam rencana operasi hari ini, Tim SAR Gabungan akan melakukan pencarian di sekitar Pulau Krakatau, Pulau Panjang, Pulau Sertung, hingga Pulau Sebesi.

"Kalau memang memungkinkan, cuaca dalam kondisi baik kita akan monitoring secara keseluruhan di Pulau Krakatau, Pulau Panjang dan Pulau Sertung dan 1 RIB dari Lampung 02 akan mengelilingi pencarian di sekitar pulau Sebesi," kata Kakansar Banten, Al Amrad, Jumat (11/9/2026).

Selain sektor khusus, operasi pencarian hari keempat juga dibagi ke dalam empat sektor utama. Secara keseluruhan, luas wilayah yang menjadi rencana operasi pencarian mencapai 3.243,7 nautical mile persegi.

"Wilayah pencarian menjadi empat sektor utama dan satu sektor khusus dengan total luas sekitar 3.243,7 nautical mile persegi," imbuh dia.

Berikut rincian rencana operasi SAR hari keempat:

Sektor A – 1.026 NM²

Sektor A melibatkan KRI Kerambit, KP Sanjaya, dan KAL Pahawang. Area pencarian berada di wilayah perairan sebelah barat Selat Sunda dengan titik koordinat yang telah ditentukan.

Sektor B – 1.020 NM²

Sektor B melibatkan KRI Leuser dan KAL Anyer. Pencarian dilakukan di wilayah perairan barat Selat Sunda dengan batas koordinat yang telah ditentukan.

Sektor C – 585 NM²

Sektor C melibatkan KN SAR Basudewa dan RIB Lampung. Area pencarian mencakup perairan sekitar bagian barat hingga barat daya Selat Sunda.