Gempa M6,2 Guncang Kepulauan Sandwich Selatan, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA – Gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Kepulauan Sandwich Selatan pada Kamis (3/9/2026) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, gempa terjadi pada pukul 06.46.57 WIB dengan kedalaman 119 kilometer.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo M6,2 pada kedalaman 119 km," kata Wijayanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2026).

Dia menjelaskan, episenter gempa berada pada koordinat 56,12° Lintang Selatan dan 27,85° Bujur Barat. Lokasi tersebut berada di laut, sekitar 2.008 kilometer tenggara Stanley, Kepulauan Falkland.

"Wilayah Kepulauan Sandwich Selatan diguncang gempa bumi tektonik," ujarnya.

Wijayanto menyebut gempa tersebut merupakan gempa bumi menengah yang dipicu aktivitas subduksi antara Lempeng Amerika Selatan terhadap Lempeng Sandwich.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," katanya.