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Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Capai 35 Derajat Celsius

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Capai 35 Derajat Celsius
Cuaca di Jakarta (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah pada Kamis (3/9/2026). Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kisaran 25–35 derajat Celsius.

Wilayah dengan suhu tertinggi diprakirakan terjadi di Jakarta Timur, yang mencapai 35 derajat Celsius. Sementara suhu terendah berada di Kepulauan Seribu, yakni 28 derajat Celsius.

Berikut rincian prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (3/9/2026):

- Kepulauan Seribu: Cerah, suhu 28–28 derajat Celsius, kelembapan 72–76 persen.
- Jakarta Pusat: Cerah, suhu 26–32 derajat Celsius, kelembapan 50–79 persen.
- Jakarta Utara: Cerah, suhu 26–31 derajat Celsius, kelembapan 59–80 persen.


- Jakarta Barat: Cerah, suhu 26–33 derajat Celsius, kelembapan 49–79 persen.
- Jakarta Selatan: Cerah, suhu 25–34 derajat Celsius, kelembapan 43–81 persen.
- Jakarta Timur: Cerah, suhu 25–35 derajat Celsius, kelembapan 39–84 persen.

Dengan kondisi cuaca yang diprakirakan cerah di seluruh wilayah, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Namun, warga tetap disarankan memperhatikan kondisi cuaca dan menjaga asupan cairan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Cuaca Jakarta Cuaca BMKG
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