HUT Ke-81 RI, Puluhan Keluarga di Bogor 'Merdeka' dari Rumah Tak Layak Huni

BOGOR - Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dirasakan langsung oleh 21 keluarga kurang mampu di Kabupaten Bogor. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 RI, Polres Bogor menyerahkan kunci Rumah ASRI kepada delapan keluarga penerima manfaat tahap kedua, Senin (17/8/2026).

Penyerahan kunci secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto. Dengan penyerahan tersebut, total 21 keluarga di Kabupaten Bogor kini terbebas dari kondisi rumah tidak layak huni (rutilahu).

Program Rumah ASRI Polres Bogor dilaksanakan dalam dua tahap. Sebanyak 13 unit rumah telah direnovasi pada tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan delapan unit rumah pada tahap kedua.

AKBP Wikha mengatakan, momentum kemerdekaan harus dimaknai dengan menghadirkan kebahagiaan dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat.

“Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa merasakan kehidupan yang layak, aman, dan bahagia. Di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini, kami ingin menghadirkan kemerdekaan itu secara nyata melalui Rumah ASRI," kata Wikha.