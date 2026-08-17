Serunya Lomba 17-an di Monas, Ada Makan Kerupuk hingga Panjat Pinang

JAKARTA - Beragam lomba khas 17 Agustusan memeriahkan Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Panitia menyediakan berbagai perlombaan yang dapat diikuti masyarakat secara gratis, mulai dari lomba makan kerupuk hingga panjat pinang.

Pantauan Okezone di Monas, gelak tawa dan sorak-sorai peserta terdengar dari sejumlah arena perlombaan yang tersebar di kawasan Monas. Suasana akrab terlihat tidak hanya di antara anggota keluarga yang tergabung dalam satu tim, tetapi juga antarpeserta dari kelompok lain yang saling menyemangati selama perlombaan berlangsung.

Sejumlah lomba yang bisa diikuti pengunjung di antaranya makan kerupuk, panjat pinang, Tic Tac Toe, Mancing Kerupuk, holahop, Daster Dash, Estafet Tepung, catur, joget balon, tarik tambang, balap karung, hingga joget kursi.

Beragam permainan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang memadati kawasan Monas sejak pagi. Tak hanya peserta, warga yang menyaksikan perlombaan dari pinggir arena juga tampak antusias memberikan dukungan.

Panitia turut menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang. Hadiah yang disediakan antara lain sepeda, rice cooker, kompor, kipas angin, serta berbagai peralatan rumah tangga lainnya.