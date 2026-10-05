Polisi Periksa 24 Kru Kapal Diduga Terlibat Penyiksaan ABK

JAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan terhadap empat anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23 memasuki babak baru. Polisi kini memeriksa seluruh kru kapal yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami tengah melakukan proses penyelidikan dan semua ada 24 orang kru kapal berpotensi terlibat kasus ini,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, Senin (5/10/2026).

Dari jumlah tersebut, polisi mengklasifikasikan 19 orang berpotensi menjadi tersangka. Sedangkan lima lainnya masih berstatus sebagai saksi.

Penyidik kini masih mendalami peran masing-masing kru untuk menentukan pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di sisi lain, polisi juga memprioritaskan kondisi empat korban yang diduga mengalami penganiayaan selama berada di kapal. Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kondisi psikologis para korban.

Untuk mempercepat pengungkapan kasus, penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bahkan telah berangkat ke wilayah Kepulauan Aru. “Kami minta doa agar kasus ini bisa terungkap jelas hingga kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ujar dia.