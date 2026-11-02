Usai Bunuh Bayi 20 Bulan, Pasutri Ini Kubur Jasad Korban di Lahan Kosong Benhil

JAKARTA - Jasad bayi berusia 20 bulan ditemukan terkubur di sebuah lahan kosong di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Korban diduga dibunuh oleh ibu kandung berinisial JM (20) bersama ayah tirinya, AR (22), sebelum jasadnya dibawa dan dikubur di lokasi tersebut.

Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Seala Syah Alam menjelaskan, pembunuhan terhadap bayi tersebut terjadi di toilet umum Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Setelah menghabisi nyawa korban, kedua pelaku kemudian memesan taksi online dan turun di kawasan Palmerah. Mereka selanjutnya berjalan kaki menuju Benhil untuk menguburkan jasad bayi tersebut.

“Untuk kejadiannya di toilet umum Pasar Kebayoran Lama. Setelah itu, pelaku memesan taksi online, turun di Palmerah, jalan sampai ke Benhil,” kata Seala, Senin (2/11/2026).

Sesampainya di Benhil, kedua pelaku mencari lahan kosong di pinggir jalan untuk menguburkan jasad korban. Bayi tersebut sebelumnya dibungkus menggunakan kantong plastik atau kresek.

“Benhil, di kiri jalan itu ada lahan kosong. Nah, di situlah dua pelaku mengubur anaknya dengan menggunakan kantong kresek,” ujarnya.