Pertemuan dengan Prabowo Usai, Sejumlah Elite Gerindra Tinggalkan Hambalang Tanpa Beri Komentar

BOGOR – Sejumlah petinggi Partai Gerindra terpantau meninggalkan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai menggelar pertemuan pada Minggu (22/11/2026) petang.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, para pejabat dan elite partai tersebut meninggalkan kompleks Hambalang di tengah guyuran hujan deras sekitar pukul 18.00 WIB. Mereka di antaranya adalah Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI/Ketua Harian Partai Gerindra, Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat, Siti Hediati Hariyadi (Titik Soeharto) Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Hingga berita ini ditulis, para pejabat tersebut tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media terkait isi maupun hasil pertemuan saat keluar dari kompleks Hambalang.

Diketahui sebelumnya, pada Minggu siang tadi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pimpinan dan kader internal Partai Gerindra ke Hambalang untuk memberikan arahan.





(Rahman Asmardika)

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