Kemendagri Minta DPRD Prioritaskan Lapangan Kerja hingga Layanan Kesehatan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih peka terhadap persoalan masyarakat. Salah satu hal yang harus menjadi prioritas ialah memperjuangkan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa 24 November 2026.

Tomsi menegaskan, materi pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak boleh hanya berorientasi pada pemahaman administratif. Pembelajaran harus berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Nomor satu adalah lapangan pekerjaan. Dengan dia bekerja, dia bisa punya rumah,” tegas Tomsi.

Selain persoalan lapangan kerja, Tomsi meminta DPRD memberi perhatian terhadap keterjangkauan harga kebutuhan pokok, akses layanan kesehatan, serta pendidikan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas anggota DPRD agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya optimalisasi tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.