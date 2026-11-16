HUT Ke-81 Brimob, Kapolri Singgung Dinamika Internal

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyinggung dinamika yang terjadi di internal Korps Bhayangkara dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikannya di tengah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi (pati) Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi di hadapan personel Brimob dalam acara syukuran HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).

“Kita bisa melihat fenomena satu bulan ini, mungkin ada dinamika yang terjadi di tengah kita. Tapi selama itu kita lakukan untuk kepentingan Polri yang kita cintai dan bangsa dan negara ini, jangan pernah ragu, Jangan pernah mundur," kata Suyudi, Senin (16/11/2026).

Ia menekankan, bahwa Polri harus tetap menjadi kekuatan yang diharapkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Karena itu, Suyudi meminta seluruh personel kepolisian untuk berpegang teguh pada kebenaran dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas.

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia," ujarnya.