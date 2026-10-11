Bertemu Presiden Mesir El-Sisi, Prabowo Bahas Situasi Palestina dan Kecam Permukiman Ilegal Israel

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan.

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa situasi krisis di Palestina menjadi salah satu poin pembahasan utama dalam pertemuannya dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

"Mengenai Palestina, kami berdua sangat prihatin atas kekerasan, pelanggaran hukum internasional, operasi militer Israel, tindakan provokatif, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia," ujar Prabowo usai pertemuan tertutup tersebut.

Prabowo menilai penggunaan kekerasan yang melampaui batas kepatutan itu telah menelan banyak korban dari kalangan masyarakat sipil yang tidak berdosa, mulai dari warga nonkombatan, lansia, perempuan, hingga anak-anak. Menurutnya, mereka menjadi korban dari aksi yang berada di luar batas kemanusiaan.

Selain masalah kekerasan militer, Prabowo dan El-Sisi turut menyoroti perkembangan terkini terkait ekspansi wilayah yang dilakukan otoritas Israel di tanah Palestina.

"Kami mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel serta tindakan-tindakan yang justru semakin memperburuk keadaan," tegasnya.

(Rahman Asmardika)

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